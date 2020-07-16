NASA'dan açıklama! Burçlar değişti mi?

Gökbilimleri olaylarına ilgili olan vatandaşlar güncel burçları merak ediyor. NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Böylelikle Koç, Boğa, Aslan, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna Yılan burcu da eklenmiş oldu. NASA'nın verdiği bilgiye bakılırsa 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. Peki güncel burçlar değişti mi, burçların yeni tarihi ne? İşte NASA'nın burçlarla ilgili yaptığı son dakika açıklaması…

NASA'DAN BURÇ AÇIKLAMASI!

Gündemde en çok konuşulan haberler arasında burçlar değişti iddiası yer alıyor. Konuya yönelik en son açıklama ise NASA'dan geldi. NASA, Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi.

GÜNCEL BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan gelen açıklamaya göre burçlar değişti.

NASA'NIN İDDİALARI

Nasa, astrolojide tartışılan 'burçlar değişti' iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre yeni tarihler:

NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde;

KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

BURÇ NEDİR?

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş'e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz.