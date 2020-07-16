Yer elmasının faydaları nelerdir?

Tatlı patates olarak da bilinen yer elması kahverengi kabuklu bir kök sebzedir. Latince adı Helianthus tuberosus olan yer elmasının çeşitlerine göre renkleri de değişkenlik gösteriyor.

Yer elması demir, kalsiyum, selenyum gibi birçok vitamin ve minerali içeren zengin bir lif kaynağıdır. Yer elması B ve C vitaminleri yönünden de oldukça zengindir.

Ayrıca yer elmasının içinde beta-karoten adı verilen özel bir kimyasal bileşen bulunur. Beta-karoten tüketildikten sonra A vitaminine dönüşen bir antioksidandır. Beta-karoten emilimini arttırmak için yer elmasının zeytin yağıyla beraber servis edilmesi tavsiye ediliyor.

YER ELMASI KANSERİ ÖNLER Mİ?

Kanseri önleyecek tek bir süper gıda yok. Fakat sağlıklı bir beslenme rutininin kanser riskini azalttığına dair araştırmalar yapılıyor. Özellikle antioksidan yönünden zengin meyve ve sebzeler vücudu savunmaya yardımcı olur.

Yapılan bazı araştırmalar özellik mor yer elmasının kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

YER ELMASI NASIL YENMELİ?

Uzmanlar, yer elmasının faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kabuklarının soyulmamasını öneriyor. Bunun yerine yer elmasını iyice ovarak yıkamak daha sağlıklı.

YER ELMASI SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİYOR



Yer elması, sağlıklı bir sindirim sistem için oldukça önemli olan lif bakımından yüksektir. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğu hayvanlar üzerinde yapılmış, ancak yer elmasının yüksek fitosterol içeriğinin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mide ülserlerinin önlenmesi ve tedavisinde önemli bir etkisi olduğu da izlenmiştir.



ABD Gıda ve Beslenme Araştırmalarının yaptığı bir çalışmaya göre mor yer elmasının göz sağlı içinde faydalı olan bir antioksidan çeşidini içerdiği gözlendi.