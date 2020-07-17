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Haberler Yaşam Ayasofya Camii için görev dağılımı yapıldı

için görev dağılımı yapıldı

Ayasofya'nın İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı imzaladı.

Ayasofya Camii için görev dağılımı yapıldı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Protokole göre camideki din hizmetleri Diyanet tarafından, koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Turistler Ayasofya'yı namaz saatleriyle ilgili yapılacak düzenlemeye göre gezebilecek.

'GİRİŞLER ÜCRETSİZ'
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan Ahmet Meydanı'daki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. İkona ve kilise inşaları koleksiyonu, türbe eşyaları koleksiyonları gibi değerli birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız" diye konuştu. Bakan Ersoy, ayrıca Ayasofya Camisi'nin turistlerin ziyaretine açık ve girişlerinin de ücretsiz olacağını belirtti.

'BİZE KORUMAK DÜŞÜYOR'
Ayasofya'nın bütün insanlığa hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Ali Erbaş, "Bu mirası korumak bize düşüyor. Nasıl en güzel şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz. Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.Ü

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