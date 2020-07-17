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Haberler Yaşam Bakan Koca, havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı uyardı

, havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı uyardı

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını belirterek, " damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi ." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, havuz ve plajlardaki damlacık tehlikesine karşı uyardı

17.07.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,17:27

Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi. Koca, tatil planları sloganının ise "Kum gibi kalabalıktan uzakta" olması gerektiğine işaret etti.

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