Dijital medyada yeni bir soluk: Fikriyat.com ve Vav Radyo

FİKİR DÜNYANIZIN ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİSİ: FİKRİYAT.COM

Yayın hayatına 2017 yılında başlayan fikriyat.com, fikir, düşünce, kültür, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi. Site takipçilerine alanında Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunuyor.

Fikriyat.com, İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer ediniyor.

Fikir ve düşüncenin referans sitesi fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi İslam medeniyetine dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

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