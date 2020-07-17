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Haberler Yaşam Dijital medyada yeni bir soluk: Fikriyat.com ve Vav Radyo

Dijital medyada yeni bir soluk: Fikriyat.com ve

İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan; tarih, kültür ve edebiyat alanında etkili dijital mecra Fikriyat.com ve önemli konukları ile dini konuların etkili dijital merkezi olan 'yu tüm sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

Dijital medyada yeni bir soluk: Fikriyat.com ve Vav Radyo

17.07.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,16:02

FİKİR DÜNYANIZIN ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİSİ: FİKRİYAT.COM

Yayın hayatına 2017 yılında başlayan fikriyat.com, fikir, düşünce, kültür, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi. Site takipçilerine alanında Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunuyor.

Fikriyat.com, İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer ediniyor.

Fikir ve düşüncenin referans sitesi fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi İslam medeniyetine dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

FİKRİYAT'IN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

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