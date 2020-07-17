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’li Işık’a uzaklaştırma kararı

Milletvekili , önceki gece Dikmen Çankaya bölgesinde bulunan evlerinde öğretmen olan eşi Ebru Işık ile tartıştı.

HDP’li Işık’a uzaklaştırma kararı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Ebru Işık'ın iddiasına göre Mensur Işık, eşinin gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddete maruz kalan eşinin tüm ısrarlarına rağmen kendisini doktora götürmedi ve kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu da sakladı.

ZORLA EVDE TUTTU
Eşinin evden ayrılmasına izin vermeyerek zorla evde tuttuğu öğrenilen Mensur Işık, sabah ağrısının artması üzerine eşini doktora götürmeyi kabul etti. Mensur Işık, Dikmen'de oturmalarına rağmen eşini evine çok uzak olan Etimesgut'taki özel bir hastaneye götürdü. Burada eşinin kendisini muayene eden doktorlardan yardım talep etmesi üzerine hastaneye polis çağrıldı. Ebru Işık'ın eşinden şikayetçi olması üzerine adli mercilere taşınan olayda HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

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