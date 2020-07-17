Manisa’daki jeoparka UNESCO’dan yeşil kart

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Jeopark Belediyeler Birliği toplantısını gerçekleştiren Başkan Cengiz Ergün, "Kula jeoparkımız ilk defa 2013'te UNESCO tescil belgesi alarak Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olmuştur. O yıldan bu yana yedi yıldır jeoparklar nezdinde uluslararası camiada ve UNESCO Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı'nda ülkemizi temsil etmektedir.

ARTIK UNESCO GLOBAL JEOPARKI

UNESCO'YA sunulan yeni belgemiz ile dört yıllık yeşil kartlı belgemizi aldık. Bu belgeden sonra uluslararası jeoparklar birliğinde yani EGN ve GGN Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı'nda başarı kazanarak önemli bir seviyeye geldik. YRD. Doç Dr. Ahmet Serdar Aytaç ise Kula Jeoparkı'nı 2 bin 300 kilometreye genişlettiklerini belirterek, "Sosyal, ekonomik, kültürel kalkınmamıza aracılık edebilecek jeolojik, jeomorfolojik, tarihi kültürel ve arkeolojik açıdan öneme sahip 73 adet jeosit belirledik. Bu jeositlerin ziyaret edilmesi, turistin gelmesi, bölgenin ve ülke ekonomisinin kalkınması açısından çok önemli" dedi.

NERMİN UÇTU