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Haberler Yaşam Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor! Son halini görenler tanıyamadı

Mehmet Ali tedavisine başlıyor! Son halini görenler tanıyamadı

hastalığıyla mücadele eden ünlü sunucu Mehmet Ali , tedavisine başlıyor. Erbil tedaviye başlamadan önce saçlarını kazıttı. Ünlü sunucunun son halini görenler tanıyamadı.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor! Son halini görenler tanıyamadı

17.07.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,16:14

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlıyor.

Kök hücre tedavisine başlayacak olan komedyen, hastaneye yatmadan önce saçlarını sıfıra vurdu.

SAÇLARINI SIFIRA VURDU

Son olarak Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenen ve oldukça değiştiği gözlenen Erbil'in saçlarını sıfırı vurmuş hali dikkat çekti.

Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar'ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla gülümsetti.

63 yaşındaki ünlü şovmenin son hali yakın arkadaşları Tolga Yüce ve Ercan Avşar tarafından sosyal medyada hesabı üzerinden paylaşıldı.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, "Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele edenlerin kemik iliğinde değişimler oluyor, bunun için kök hücre tedavisi uygulanıyor. Erbil'e ön testler yapıldı. Yakında yatışı yapılacak ve tedaviye başlanacak" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in doktoru, "Tedavi süresi, vücudun vereceği yanıta göre belli olur" dedi.

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