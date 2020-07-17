  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 17 Temmuz Cuma!

ile canlı izle 17 Temmuz Cuma!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı ile , hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vuran programda bugün neler yaşanacak? İşte Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 17 Temmuz Cuma!

17.07.2020, 10:06

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde 5 gündür kayıp olan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedine ulaşıldı. Süleyman Akbaba'nın katili kim? İşte 17 Temmuz Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'ya da konu olan Süleyman Akbaba olayıyla ilgili son dakika gelişmesi 15 Temmuz tarihinde yaşandı. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Süleyman Akbaba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Süleyman Akbaba'nın eşi birkaç gün önce Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Peki, Süleyman Akbaba cinayeti aydınlatıldı mı, katili kim?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 17 Temmuz Cuma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA