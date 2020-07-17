Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 17 Temmuz Cuma!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde 5 gündür kayıp olan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedine ulaşıldı. Süleyman Akbaba'nın katili kim? İşte 17 Temmuz Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'ya da konu olan Süleyman Akbaba olayıyla ilgili son dakika gelişmesi 15 Temmuz tarihinde yaşandı. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Süleyman Akbaba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Süleyman Akbaba'nın eşi birkaç gün önce Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Peki, Süleyman Akbaba cinayeti aydınlatıldı mı, katili kim?