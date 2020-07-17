Saç dökülmesi neden olur?

Gündelik hayatımızda hemen hemen herkeste meydana gelen saç dökülmeleri sorunu hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Rahatsızlık veren bu durum genellikle saç çizgisi zaman içerisinde geriye gider ve seyrelmeler başlamasıyla oluşan bir durumdur. Genellikle saç dökülmeleri problemi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak görülmeye başlayan bir durumdur. Hangi vitamin eksikliği saç dökülmesine neden olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Saç dökülmesi belirtileri işte detaylar.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi nedenleri başında stres gelmektedir. Ayrıca hormonal düzensizlikler, ilaç kullanımı, fiziksel psikolojik stres ve genetik yatkınlıklar gibi durumlarda saç dökülmesine sebep olmaktadır.

SAÇ DÖKÜLMESİ BELİRTİLERİ

•Saç dökülmesi belirtileri arasında genellikle; Saçın uzama hızında yavaşlama meydana gelmesinden anlaşılmaktadır. Bunun sebebi dökülme problemi yaşayan kişilerin saçlarında kalite kaybı bulunmasındandır. Kalite kaybı olarak bilinen bu durum ise saçların kırılma ve dökülmelerine neden olan bir durumdur.

•Bir diğer belirti ise saçlardan cansızlaşma meydana gelmesi durumudur. Saçlarda dökülme görülmesi durumunda, saçlarda cansız ve sönükleşme yanı sıra saçın parlaklığı da saç dökülmesi belirtisidir. Ayrıca bunun sonucunda saçınızda uzama problemi yaşanmaya başlanmaktadır. Saçlarınız artık 2-3 cm'den fazla uzamamaya başlar.

•Aşırı kepeklenme problemi de saç dökülme belirtileri arasında olmaktadır. Aynı zamanda bu durum saç diplerinde sızlanma ve kaşıntıya da neden olan aşırı kepek bir anlamda seboreik dermatit problemine de neden olan bir rahatsızlık olmaktadır.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmeleri genellikle vitamin eksikliği veya birçok çeşit hastalıklara bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Ayrıca genetik faktörlerde saç dökülmesine sebebiyet vermektedir. B3 vitamini eksikliği bulunan kişilerde saçlar güçsüzleşir, kırılır ve daha çabuk dökülmeye başlar. Bu sebeple b3 vitamini için; Karaciğer, ton balığı, tavuk ve kırmızı et zengin B3 vitamini içerdiğinden dolayı saç dökülmesini önler ve saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır.