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Tarzan’dan ilham aldı binlerce ağacı aşıladı

Tarzan’dan ilham aldı binlerce ağacı aşıladı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

DOĞA aşığı din görevlisi Mehmet Güren, 5 yıldır ormandaki yabani ağaçları aşılıyor, ağaç dikiyor. İyiliği yaymak isteyen Güren, Tarzan'dan ilham alıyor ve gençlere de ağaç aşılamayı öğretiyor. Manisa'da müftülükte din görevlisi olan Güren Spil Dağı ve Yuntdağı'ndaki yabani ağaçları aşılama yaparak ormanlık alanda armut, elma, erik, zeytin yetiştiriyor. 25 yıllık din görevlisi Güren, 3 binin üzerinde ağaç aşıladığını belirterek doğaya katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu anlattı. Güren, aşıladığı ağaçların meyvelerini birçok yabani hayvanın yediğini ve insanların da bu meyvelerden yeme şansı bulduğunu ifade etti. İyiliği yaymak istediğini anlatan Güren, Manisa'yı yeşillendiren ve 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmeddin Carlak'ı örnek aldığını söyledi.

NERMİN UÇTU

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