Türk basınının 125 yıllık çınarı YENİ ASIR okuyucularının desteğiyle daha nice başarılara koşacaktır...
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Ödülleri sahiplerini buldu... 2017’de 6, 2018’de 7 ödül kazanan Yeni Asır, 2019 yılı ödüllerinde zirve yaptı. Gazetemiz, tam 10 dalda ödüle layık görülerek, tarihi bir başarıya imza attı.
Türk basınının 125 yıllık çınarı YENİ ASIR okuyucularının desteğiyle daha nice başarılara koşacaktır...
YENİ ASIR’A TAM 10 ÖDÜL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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