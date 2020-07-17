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Haberler Yaşam YENİ ASIR’A TAM 10 ÖDÜL

’A TAM 10 ÖDÜL

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Ödülleri sahiplerini buldu... 2017’de 6, 2018’de 7 ödül kazanan , 2019 yılı ödüllerinde zirve yaptı. Gazetemiz, tam 10 dalda ödüle layık görülerek, tarihi bir başarıya imza attı.

YENİ ASIR’A TAM 10 ÖDÜL
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Türk basınının 125 yıllık çınarı YENİ ASIR okuyucularının desteğiyle daha nice başarılara koşacaktır...





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