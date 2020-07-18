Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı?

Türk televizyon ve sinema tarihinde "Huysuz Virjin" lakabıyla kendisine yer edinen ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu son 3 günü yoğun bakım olmak üzere 15 gündür hastanede tedavi altındaydı. Dün akşam saatlerinde ünlü sanatçı 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Sevenlerini oldukça üzen bu haberin ardından Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bırakacağı da oldukça merak edilmeye başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Huysuz Virjin tüplemesiyle ünlenen ve bugün 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda mirasıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir;

Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, konuyla ilgili olarak, "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım.

Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim. Üzüldüm ve kırıldım tabii ki. O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.