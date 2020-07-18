Özellikle hafta sonu planı yapanlar ve tatile çıkmayı düşünenler hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 18 Temmuz Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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