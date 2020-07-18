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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 18 Temmuz Cumartesi hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! İşte Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, , Samsun'un doğusu, Artvin, , Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Cumartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 18 Temmuz Cumartesi hava durumu...

18.07.2020, 09:26

Özellikle hafta sonu planı yapanlar ve tatile çıkmayı düşünenler hava durumunu yakından takip ediyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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