Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 18 Temmuz Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Temmuz Cumartesi hava durumu...

18.07.2020, 09:26