  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yorgunluğu kerevizle atın

Yorgunluğu kerevizle atın

Yorgunluğu kerevizle atın
Giriş Tarihi: 18.7.2020
İştah açan kokusuyla keyifle tüketilen sebzelerden biri olan kereviz, bilinen tüm sebzeler içerisinde karaciğerin en iyi dostudur. Vücutta en çok efor sarf eden organlardan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlar ve fazla suyu ciğerlerden dışarı atar. Salatası, çorbası ve zeytinyağlı yemeği yapılabilen kereviz böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa da iyi gelir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yorgunluğu kerevizle atın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA