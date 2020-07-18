Yorgunluğu kerevizle atın

İştah açan kokusuyla keyifle tüketilen sebzelerden biri olan kereviz, bilinen tüm sebzeler içerisinde karaciğerin en iyi dostudur. Vücutta en çok efor sarf eden organlardan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlar ve fazla suyu ciğerlerden dışarı atar. Salatası, çorbası ve zeytinyağlı yemeği yapılabilen kereviz böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa da iyi gelir.

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