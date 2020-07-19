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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 19 Temmuz Pazar hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! İşte Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazar ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 19 Temmuz Pazar hava durumu...

19.07.2020, 09:50

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de hava nasıl? soruları merak ediliyor. Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte ....

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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