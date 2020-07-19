İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 19 Temmuz Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de hava nasıl? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 19 Temmuz hava durumu....

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.