  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hadise sosyal medya hesabından paylaştı, iş birliği yaptığı marka dikkate almadı

hesabından paylaştı, iş birliği yaptığı marka dikkate almadı

Ünlü şarkıcı Açıkgöz, hesabından bir fotoğraf paylaşarak iş birliği yaptığı markayı etiketledi. Ünlü şarkıcı fotoğraflarının markanın resmi Instagram hesabından paylaşılmasını istedi. Ancak amacına ulaşamadı.

Hadise sosyal medya hesabından paylaştı, iş birliği yaptığı marka dikkate almadı

20.07.2020, 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,10:28

Fendi ile Türkiye için iş birliği yapan Hadise, anlaşmanın global hale gelmesini istedi. Markanın kendisine reklam karşılığı giymesi için ürün verdiği popçu, Fendi'nin resmi Instagram hesabından fotoğraflarının paylaşılmasını istedi.

Hadise, yetkililere "Beni paylaşın" mesajları iletse de Fendi popçuyu görmezlikten geldi.

AMACINA ULAŞAMADI

Güzel şarkıcı, her paylaşımında 'Fendi'yi etiketlese de bir türlü amacına ulaşamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hadise sosyal medya hesabından paylaştı, iş birliği yaptığı marka dikkate almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA