Fendi ile Türkiye için iş birliği yapan Hadise, anlaşmanın global hale gelmesini istedi. Markanın kendisine reklam karşılığı giymesi için ürün verdiği popçu, Fendi'nin resmi Instagram hesabından fotoğraflarının paylaşılmasını istedi.
Hadise, yetkililere "Beni paylaşın" mesajları iletse de Fendi popçuyu görmezlikten geldi.
AMACINA ULAŞAMADI
Güzel şarkıcı, her paylaşımında 'Fendi'yi etiketlese de bir türlü amacına ulaşamadı.
Hadise sosyal medya hesabından paylaştı, iş birliği yaptığı marka dikkate almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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