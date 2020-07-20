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Haberler Yaşam Tekne faciasında iki cesede daha ulaşıldı

Tekne faciasında iki cesede daha ulaşıldı

Tekne faciasında iki cesede daha ulaşıldı
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Van Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, gölde bulunan ceset sayısı 56'ya yükseldi. Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinde, 27 Haziran akşamı kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da bulundu. Onun verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin yer aldığı teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

KANCALAMA YÖNTEMİYLE
Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip görüntülediği teknenin içindeki cesetler kancalama yöntemiyle gölden çıkarılıyor. Arama çalışmalarının 22'nci gününde dün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gölden çıkarılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

60 kaçağın bulunduğu tahmin edilen teknenin battığı yerde çalışmalar sürüyor.

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