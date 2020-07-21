Başarılı total kalça protezinin sırrı

Ekol Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Toker, total kalça protezi operasyonunun bozulmuş, harap olmuş kalça ekleminin yapay eklem materyalleri ile değiştirilerek restore edilmesi işlemi olduğunu söyledi. Toker, "Ehil ellerde, uygun şartlarda, uygun malzemelerle yapılacak ve hayat boyu dayanması arzu edilen total kalça protezi, hasta uyumu da temin edilirse yüz güldürücü, başarılı, korkulmaması gereken bir operasyondur" dedi.

20 YIL DAYANIYOR

1960'lı yıllarda ilk kez uygulanmaya başlanan bu ameliyatların 70'li ve 80'li yıllarda daha geniş uygulama alanı bulduğunu belirten Op. Dr. Gökhan Toker, "O yıllarda kullanılan teknikler ve malzemeler sebebi ile protezlerin ortalama 10 yıllık bir dayanma ömrü olmuştur. Günümüz şartlarında çok daha uzun yıllar dayanacak bir kalça protezi mümkündür. Başarılı kalça protezi; uygun yerleştirilmiş, ağrısız bir eklem temin ederek, hareket serbestliği sağlayan, günlük yaşamı konforlu hale getiren ve uzun yıllar dayanan protezdir. Bugün özellikle seramik yüzeyli protezler 20 - 25 yıl dayanmaktadır" diye konuştu.

DAHA KÜÇÜK KESİ

Protez uygulamalarında en korkulan faktörün enfeksiyon olduğunu belirten Op. Dr. Toker, "Bugün ameliyatlar çok daha küçük kesilerle yapılmaktadır. Operasyon süreleri kısalmıştır. Ameliyathanelerin şartları çok gelişmiştir. Dolayısı ile ameliyatta enfekte olma riski çok azalmıştır" dedi.



DÖRT ÖNEMLİ FAKTÖR BİR ARADA OLMALI

TOTAL Kalça Protezi ameliyatının başarısında, dört faktör vardır: 1. Operasyonu uygulayan hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi. 2. Kullanılan protezin doğru seçilmiş olması ve kalitesi. 3. Ameliyatın yapılacağı hastane ve ameliyathane şartları 4. Hastanın hekimin önerilerine harfiyen uyması.