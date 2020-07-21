Huzurevlerinde hayat normale dönüyor

Korona virüsle mücadele sürecinde hastalığın en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı huzurevlerinde zorlu bir sınav verildi. İzmir Mordoğan Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi müdürü Zeynep Demir, bu süreçte aldıkları önlemleri anlattı. Tüm genelgeleri takip ettiklerini söyleyen Zeynep Demir, ilgili yönergeler doğrultusunda 14 günlük vardiyalı çalışmaya dönüldüğünü belirterek, "Çalışanlarımız sadece ailelerinden uzakta kalmadı. Bu süreçte nefes almayı zorlaştıran maskelerin altında, boğucu tulumların içinde, yaşlılarımızın sağlığını koruyabilmek için her türlü çalışmayı eksiksiz yaptık" dedi.

BESLENME ÖNEMLİ

Huzurevi sakinleri ve onların ailelerinin anlayışı, işbirliği ve fedakarlığı sayesinde başarılı bir sınav verdiklerini aktaran Demir, "Bizler yaşlılarımıza, yaşlılarımız bizlere yarenlik ettik. Süreç böyle geçti. Yaşlılarımızın bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için beslenme uzmanları tarafından hazırlanan listelere göre öğün hazırlıyoruz. Günlük sağlık durumu takibi ve bakım hizmetleri ile yaşlılarımızın durumunu sürekli takip ediyoruz. Şehir merkezinden uzakta olduğumuz ve nüfus az olduğu için virüse maruz kalma ve bulaş oranı azaldı. Belki de bu sayede süreci kayıpsız atlatabildik" dedi. Yurt dışında yaşanan salgın sürecinde birçok huzurevinde yaşlıların ölüme terkedildiğini hatırlatan Demir, "Türkiye sağlık hizmet sunumunda başarılı bir sınav verdi" diye konuştu. Yeni dönemle ilgili de konuşan Zeynep Demir, "Biz kişisel koruyucu tedbirlerini alma şartıyla yaşlılarımızın aileleri ile görüşmelerine müsaade etmeye başladık. Kısa süreli de olsa sevdikleri ile buluşabilecekler. Önlem amaçlı durdurulan yaşlı kabulü de yeniden başladı" açıklamasını yaptı.