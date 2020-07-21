Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 21 Temmuz Salı!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde adı olan Müge Anlı, karanlıkta kalmış çözülemeyen dosyaları da aydınlatıyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 21 Temmuz Salı Müge Anlı canlı izlem sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

10 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Figen Karadağ ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Kars'taki kayıp anne ve oğul öldürülmüş bir şekilde su kuyusuna atıldığı öğrenildi. Özel ekip Figen Karadağ'ı ve oğlunu bulmak için uğraştı. Katil zanlısı polisin sorgusunda suçunu itiraf etti. Bir kişinin daha da cinayete yardım ettiği düşünülüyor.Canlı yayına bağlanan Şeyda Hanım göz yaşlarını tutamadı! Süleyman Akbaba cinayetnde çifte tutuklama geldi. Kocası ve eşi tutuklanan zanlılar cezaevine götürüldü. İstanbul'da kuyumcuya paralarını,altınlarını veren kişiler altınlarını ve paralarını geri alamadı. 3 kardeş kuyumcu aldıkları paralar ile kayıplara karıştı. 200'e yakın şikayetçi var. Onlarca mağdur canlı yayında paralarını alan kişilere geri ödemeleri için çağrıda bulundu!