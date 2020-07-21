Varikosel çocuk sahibi olmayı engelleyebilir

Bir erkek hastalığı olan ve çocuk sahibi olmayı engelleyen Varikosel hastalığı hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tansu Turgut, hastalığın tedavi yöntemlerini anlattı. Op. Dr. Turgut, "Varikosel, testislerdeki kirli kanın sağlıklı bir şekilde tahliye edilememesi sonucu oluşan bir damar hastalığıdır. Toplar damarların içinde kirli kan birikmesiyle o bölgede atılması gereken zararlı maddeler atılamaz ve bu durum testis sağlığına zarar verir" dedi.

YÜZDE 20 SIKLIKTA

Varikoselin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Op Dr. Tansu Turgut, "Erişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 20'sinde varikosel hastalığı görülebilmektedir. İnfertilite sebebiyle başvuran erkeklerin ise yaklaşık yüzde 35-40'ında varikosel saptanmaktadır. Sekonder infertilite yani daha önce çocuğu olmuş ancak şu anda yeniden çocuk sahibi olamayan ise varikosel oranı yüzde 60'a çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

AYAKTA DURANLAR

Varikoselin çok belirgin net bir nedeni olmadığını belirten Op. Dr. Turgut, "Genellikle anatomik yapıyla ilişkilidir. Kilolu, karın içi basıncı arttıran ağır spor yapan kişiler, kronik kabızlığı olan kişiler, ayakta çok duran kişilerde daha sık rastlanır. Örneğin; berber, polis, öğretmen gibi ayakta çok duran kişilerde görülebilir" dedi. Hastalığın bazen hiçbir şikayete yol açmadığını, bazen de hastaların testislerde ağrı, ele gelen şişlik ya da çocuk sahibi olamama gibi şikayetlerle başvurabildiklerini belirten Turgut, "En önemli tanı yöntemi fizik muayenedir. Bunun dışında ultrason gibi testler uygulanır" dedi.