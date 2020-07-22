Hatalı bilgiler tedaviyi geciktiriyor

Şehir efsanesi gibi toplumda yaygın olan bir takım bilgilerin bugünkü bilgilerimiz ışığında gerçekle alakası bulunmuyor. Göz hastalıkları da en çok yanlış bilgiye sahip olunan bir alan. Prof. Dr. Haluk Esgin, "Ne yazık ki bu hatalı bilgiler göz hastalıklarının tanısında gecikmeye, tedavinin aksamasına yol açabiliyor. Üstelik bu yanlış inançlar o kadar kökleşmiş oluyor ki, hekim olarak hastayı muayene edip bu yanlış inancı düzeltmek istesek de hastalar bu yeni bilgiyi kabullenmekte ne yazık ki zorlanabiliyorlar" diyor.

● Gözlüğün koyu renk olması değil doğru filtreleri içermesi gerekir. Güneş gözlükleri ultraviyole dalga boyundaki ışığı süzmek için kullanılır. Bu süzme işlevinin de gözlük camının koyuluğu ile ilişkisi yoktur. Camdaki bir filtre ile süzülür. Koyu güneş gözlüklerinden daha az ışık geçtiği için beyin, karanlık ortamda olduğunu düşünerek iyi görebilmek için göz bebeğinin büyümesini sağlar, o zaman da göze gerektiğinden fazla ışık girmiş olur. Cam rengi koyu ve UV filtresi yoksa o zaman göz için zararlı bile olur.

● Her yaşlı yakın gözlüğü takmaz. Her yaşlı yakın gözlüğü takmaz. Özellikle eksi 3.00 diyoptriye kadar miyop olan kişiler genellikle yakın görme için ömürlerinin sonuna kadar gözlüğe ihtiyaçları olmadan görebilirler. Ayrıca 'yakın gözlüklerini ne kadar geç takarsak o kadar iyidir' diye bekleyerek zorlanmak da yanlıştır. Doğru olan; yaşam kalitesini düzelten ihtiyaç olan en küçük numarayı kullanmaktır.

● Sarı nokta hastalığının tedavisi vardır. 50 yaş üstünde yaygın rastlanan sarı nokta hastalığı, hızla görme azalmasına yol açar. Ancak bu hastalar erken yakalandıklarında azalan görmeyi durdurmak, hatta görmeyi bir miktar arttırmak mümkün olabilmektedir.

● Miyop ve hipermetrop uzağı ya da yakını görmeyle ilgili değildir. Miyop ya da hipermetrop olmak, göz küresinin büyüklüğü ile ilgili kavramlardır. Normalden büyük gözler miyop, küçük gözler ise hipermetrop olurlar. Miyop olup yakını görmeyenler olduğu gibi, hipermetrop olup uzağı göremeyenler de vardır.



DİNLENDİRİCİ GÖZLÜK DİYE BİR ŞEY YOKTUR

● Düşük numaralı gözlükler dinlendirici değildir. Halk arasında düşük numaralı gözlükler dinlendirici gözlük olarak tanımlanmakta ve sadece gözlerin yorgun hissedildiği zaman takılabileceği düşünülmektedir. Oysa ister küçük, ister büyük numaralı gözlük olsun, eğer bir kişiye göz doktoru tarafından gözlük yazılmışşsa o kişinin az olan gözünün görme gücünün daha artırılması için yazılmıştır. Gözlükler takıldığı sürece daha net bir görüntü sağlar. O nedenle eğer gözümüzün görme yeteneğini en iyi düzeyde kullanmak istiyorsak gözlüğü daimi olarak takmak gerekir. Ayrıca gözlük takmak göz numaralarının ilerlemesini durdurmaz. Gözlüğün işlevi sadece taktığımız sürece yaşam kalitemizi artırmaktır.