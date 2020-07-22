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Haberler Yaşam İBB önünde eylem yapan dolmuşçular isyan etti

önünde eylem yapan dolmuşçular isyan etti

'da çok sayıda dolmuş şoförü, dolmuş plakalarının taksi plakasına dönüştürülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi () önünde eylem yaptı. Dolmuşçuların eylemi havadan da görüntülendi.

İBB önünde eylem yapan dolmuşçular isyan etti
Giriş Tarihi: 22.7.2020

'VERİLEN SÖZLER VAR'
BOSTANCI-TAKSİM arasında ulaşım hizmeti veren dolmuş araçlarının sahipleri ve şoförleri, plakalarının taksi plakasına dönüştürülmesi için İBB'nin Saraçhane'de bulunan yerleşkesinin önüne gelerek araçlarını yol kenarına park etti. Yapılan eylem nedeniyle İBB önünde güvenlik önlemi alındı. İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık ve beraberindeki heyet, İBB yetkilileri ile görüştü. İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Dalcı, "Seçimlerden önce verilmiş olan sözler var. Artık esnaf faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelmiş durumda. Ekrem Başkanımıza bir mesajımız olsun. Esnafın isteklerini dikkate alsın" dedi.

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