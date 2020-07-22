KPSS önlisans başvuruları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

KPSS için geri sayım sürüyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyenler KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. 30 Haziran 13 Temmuz arasında yapılan lisans başvuruları sona erdi. Önlisans mezunu olanlar ise KPSS önlisans başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte 2020 KPSS önlisans başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KPSS başvuru ücreti her oturum için 80 TL olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.