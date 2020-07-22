Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 22 Temmuz Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 22 Temmuz Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Kars'ta kaybolan ve öldürüldükleri ortaya çıkan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Figen Karadağ'ın ağabeyi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. 6 gündür kayıp olan 12 yaşındaki baloncu çocuk Muhittin'in annesi canlı yayında oğlunun bulunması için çağrıda bulundu. 24 Aralık 2019'da Muğla Bodrum'da kaybolan Mehmet Ali Koran ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. İş yerindeki köpeğin bulduğu kafatasının genç adama ait olup olmadığı araştırıldı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümünde ailesinin payı var mı?