Urla Emniyet’te görev değişimi

İzmir'de torbacıların korkulu rüyası olan Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse, Urla'ya İlçe Müdürü olarak atandı. Daha önce Urla'da görev yapan Güraya Aksüt ise, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Başarılı ve güler yüzlü Emniyet Müdürü Derse, görev yaptığı narkotik büroda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmıyordu. Ankara Üniversitesi rehberlik psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan, evli ve 2 çocuk annesi Derse, daha önce görev yaptığı yerlerde kadınlarla ilgili sivil toplum örgütleriyle çeşitli çalışmalar yürütmüştü.