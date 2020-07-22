  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Urla Emniyet’te görev değişimi

Urla Emniyet’te görev değişimi

Urla Emniyet’te görev değişimi
Giriş Tarihi: 22.7.2020

İzmir'de torbacıların korkulu rüyası olan Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse, Urla'ya İlçe Müdürü olarak atandı. Daha önce Urla'da görev yapan Güraya Aksüt ise, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Başarılı ve güler yüzlü Emniyet Müdürü Derse, görev yaptığı narkotik büroda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmıyordu. Ankara Üniversitesi rehberlik psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan, evli ve 2 çocuk annesi Derse, daha önce görev yaptığı yerlerde kadınlarla ilgili sivil toplum örgütleriyle çeşitli çalışmalar yürütmüştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Urla Emniyet’te görev değişimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA