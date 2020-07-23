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Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik

'da hayvan pazarında hareketlilik

'de hayvancılığın önemli merkezlerinden 'da kurulan canlı hayvan pazarında, yaklaşan dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'da hayvan pazarında hareketlilik

23.07.2020, 18:07

Yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satabilmek için sabahın erken saatlerinde Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarının yolunu tutan besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

SATIŞ FİYATLARI

Kentte perşembe günleri küçükbaş hayvanlar için kurulan pazarda, özellikle Kurban Bayramı öncesinde yoğunluğun daha da arttığı gözlendi.

Vatandaşlar, beğendikleri koyun ve keçilerin sağlık durumu hakkında bilgi edindikten sonra fiyat konusunda satıcılarla pazarlığa başlıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1000 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail Kükrek, AA muhabirine, kurbanlık satışlarında hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını olmasına rağmen hayvan satışlarından memnun olduklarını dile getiren Kükrek, "Kurbanlık fiyatları da geçen seneye göre bir miktar arttı. 1000 liradan 1500 liraya kadar küçükbaş hayvanlar, pazarda satılıyor. Hayvanın durumuna göre değişiyor. Pazarımız bayramın son gününe kadar açık olur." dedi.

Hayvan yetiştiricisi Kerim Çınar da hayvan pazarının Kurban Bayramı dolayısıyla küçükbaş hayvanlarda hareketlilikle birlikte alışverişlerin yaşandığını ifade etti.

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