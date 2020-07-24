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15 yaşındaki Mert, balık tutarken canından oldu

15 yaşındaki Mert, balık tutarken canından oldu
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Aydın'ın Didim ilçesinde balık tutarken denize düşerek kafasını taşa çarpan 15 yaşındaki Mert Ali Kabakçı hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBETTİ
OLAY, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Koçarlı ilçesinin Güdüşlü Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle birlikte Akbük sahiline giden Mert Ali Kabakçı, ailesinin yanından ayrılıp balık tutmaya gitti. Oltasını suya atarken dengesini kaybeden küçük çocuk, denize düşüp kafasını kayaya çaptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, talihsiz çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mert, hastaneye kaldırıldı. Burada 4 gündür yaşam savaşı veren Mert, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

KAZIM YÖRÜKCE

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