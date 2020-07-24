Adam öldürmeye bahane aradılar!

İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Fatih Dikili (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

YÜZÜNE YUMRUK DARBESİ

Olay, 19 Temmuz günü Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Dikili, gürültü yapan komşusu Abdulhamit Akbaba'yı uyarınca tartışma çıktı. Kavga sırasında Fatih Dikili, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatih Dikili, önceki sabah yaşamını yitirdi. Abdulhamit Akbaba olaydan sonra kaçtığı Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulhamit Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkinci cinayet ise Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Engin H. babası Nihat H'yi av tüfeği ile vurdu. Baba olay yerinde hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olay, dün sabah Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyü Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında oğlu Engin H'den hayvanlara yem vermesini isteyen Baba Nihat H. ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline evden tüfeği alan Engin H, babası Nihat H'yi ahırda vurdu. Nihat H. olay yerinde hayatını kaybederken, Engin H. olay yerinden kaçarak Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise cinayete teşebbüs olayı yaşandı. Yolda yürüyen 2 kişi omuz omuza çarpıştı. Çıkan kavga sonucunda gurbetçi genç kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

SAHİLDE YÜRÜYORLARDI

Olay, Türkmen Mahallesi Lozan Meydanı'nda meydana geldi. Almanya'dan Kuşadası'na tatile gelen Olcay S. (31) İsmet İnönü Bulvarı üzerinde sahile doğru yürürken M.C.T. ile çarpıştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Kavgada M.C.T. eline geçirdiği bıçakla Olcay S'yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Olcay S, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi defalarca duran gurbetçi genç doktorların uzun uğraşı sonucu geri döndürüldü.

YENİ BİR EV ALMIŞTI

Olcay S'nin Kuşadası'nda yeni bir ev aldığı ve arkadaşlarıyla beraber ilk defa geldiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan M.C.T. kısa sürede yakalandı.