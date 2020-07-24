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Araçtan araca içki tokuşturdular

Araçtan araca içki tokuşturdular
Giriş Tarihi: 24.7.2020

İZMİR Konak'ta, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile içki şişesi tokuşturması hayrete düşürdü. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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