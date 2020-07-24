‘İnciraltı’nın son umudu Cumhurbaşkanı’

1991 ylında turizm bölgesi ilan edilen ve o günden bu yana imar planı bekleyen İnciraltı'nın belirsizliği, toprak sahiplerinin mağduriyetine neden oldu. İnciraltı Gelişim Derneği çatısı altında basın toplantısı düzenleyen İGD Başkanı Tayfun Karabulut, "2013 yılında hazırlanan planlar, davalar açılarak iptal edildi. Bugün İzmir; İnciraltı'nı ve biz İzmirli toprak sahiplerini unutmuş durumda. Beş nesildir kanun ve nizamdan hiç ayrılmayan, ülkesine bağlı İzmirli aileler olarak bizleri yıkan belirsizlik olmuştur. Ancak yıllardır tarım yapma imkanı kalmayan kent ormanı karşısı beş bin dönüm arazimizin, süren belirsizlikle her geçen gün değerini yitirmesini izlemek kamu vicdanını da yaralamaktadır. Son umudumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi Ankara'dan duyması ve İzmir'in kadersizliğine son vermesidir" diye konuştu.