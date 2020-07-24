Kazalar can almaya devam ediyor

Osmaniye'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı. Yasin B'nin (27) kullandığı 80 GR 255 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Aksüt (36) ile kızı Zeynep Aksüt'e (18) çarptı. Kader Aksüt kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zeynep Aksüt ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü Yasin B'nin gözaltına alındığı öğrenildi.



BUĞRAHAN ÖLDÜ BABASI YARALANDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu Uzman Çavuş Yusuf İyidoğan yaralandı, 7 yaşındaki oğlu Buğrahan ise hayatını kaybetti. Baba Yusuf İyidoğan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.