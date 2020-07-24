  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kazalar can almaya devam ediyor

Kazalar can almaya devam ediyor

Kazalar can almaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Osmaniye'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı. Yasin B'nin (27) kullandığı 80 GR 255 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Aksüt (36) ile kızı Zeynep Aksüt'e (18) çarptı. Kader Aksüt kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zeynep Aksüt ise hastaneye kaldırıldı. Sürücü Yasin B'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

BUĞRAHAN ÖLDÜ BABASI YARALANDI
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu Uzman Çavuş Yusuf İyidoğan yaralandı, 7 yaşındaki oğlu Buğrahan ise hayatını kaybetti. Baba Yusuf İyidoğan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazalar can almaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA