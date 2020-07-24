Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Temmuz Cuma!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. İşte 24 Temmuz Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.