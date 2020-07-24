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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Temmuz Cuma!

ile Tatlı Sert canlı izle 24 Temmuz Cuma!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün Atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Temmuz Cuma!

24.07.2020, 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,09:49

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. İşte 24 Temmuz Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

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