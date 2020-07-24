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Haberler Yaşam Pınar’ın katili tek kişilik hücrede

Pınar’ın katili tek kişilik hücrede

Pınar’ın katili tek kişilik hücrede
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Muğla'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i vahşice öldürdükten sonra yapılan operasyon kapsamında yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

FERDİ YAVUZ

Her satırı kan dondurdu! İşte Pınar Gültekin'i öldüren zanlının tüm ifadesi! Pınar Gültekin'in son fotoğrafıydı! O duvara asıldı

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