Muğla'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i vahşice öldürdükten sonra yapılan operasyon kapsamında yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.
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Pınar’ın katili tek kişilik hücrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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