Yavru flamingolar görsel şölen yarattı

Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında, bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan 18 bin civarında yavru, özgürlüklerine kanat çırpmaya başladı.

18 BİN YAVRU

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, "Burada en fazla üreyen kuş flamingo. Oluşturulan yapay ada ile flamingolar

aha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçiriyor. Bu yıl da yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Ana babaları tarafından beslenmekte ve aynı zamanda uçma dene-melerine de başlamış durumdalar. Yav-rular çok yakın bir zamanda uçmayı öğre-nip çevreye dağılacak-lar" dedi.