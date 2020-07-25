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Ortalık yine karıştı! , Meghan kadar zeki değil!

İngiliz Kraliyeti'nden ayrılan ve cephesinde sular durulmuyor. Kraliyet yazarı Lady Colin Camplbell, Prens Harry’nin eşi Meghan'dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.

Ortalık yine karıştı! Prens Harry, Meghan kadar zeki değil!

25.07.2020, 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,13:40

İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında yazdığı biyografik kitaplarla ünlenen Lady Colin Camplbell (70), Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve eşini memnun etmek için çaresizce çabaladığını iddia etti.



Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında 'en çok satanlar listesine' giren Diana in Private: The Princess Nobody Knows adlı kitabı yazmıştı. Lady Campbell, yeni kitabı Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.

Campbell, Prens Harry'nin Mehgan Markle'dan daha az zeki olduğunu ve Meghan ne derse yaptığını, çünkü eşini çaresizce memnun etmeye çalıştığını öne sürdü.

4 Ağustos'ta 39'uncu yaşına girmeye hazırlanan Meghan Markle, en son doğum gününe katılacaklar için corona virüs testi şartı koymasıyla gündeme gelmişti.

DHA

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