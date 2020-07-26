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Haberler Yaşam Ayasofya açılışı tüm dünyada ses getirdi

açılışı tüm dünyada ses getirdi

Ayasofya açılışı tüm dünyada ses getirdi
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Küresel diplomasinin nabzını tutan program 'Diplomasi' bugün A Haber'de yine dünya gündemindeki konuları ele alacak. Uluslararası dengelerin, bölgesel ve küresel ölçekte nasıl değiştiğinden, vekalet savaşında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünün ne olacağına kadar birçok konu 'Diplomasi'de masaya yatırılacak. Orhan Sali'nin sunumu ile ekrana gelecek 'Diplomasi'nin gündemi ise, kılıç hakkı Ayasofya'nın görkemli açılışının dünyadaki yankıları olacak.

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