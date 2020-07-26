Ayasofya açılışı tüm dünyada ses getirdi

Küresel diplomasinin nabzını tutan program 'Diplomasi' bugün A Haber'de yine dünya gündemindeki konuları ele alacak. Uluslararası dengelerin, bölgesel ve küresel ölçekte nasıl değiştiğinden, vekalet savaşında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünün ne olacağına kadar birçok konu 'Diplomasi'de masaya yatırılacak. Orhan Sali'nin sunumu ile ekrana gelecek 'Diplomasi'nin gündemi ise, kılıç hakkı Ayasofya'nın görkemli açılışının dünyadaki yankıları olacak.