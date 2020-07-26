YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav sonuç sorgulama...

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce üniversite adayı tarafından merak ediliyor. 27-28 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına katılanlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir detay bulunmuyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.