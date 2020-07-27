Almanya’da hasta oldu Türkiye’de şifa buldu

Bilişsel bilimler uzmanı psikolog Ceren Barutçuoğlu Özsoy, Almanya'da konulan yanlış tanı yüzünden ölümden döndü. Korona virüsü sayesinde insanların 'an'ı yaşamayı öğrendiğini söyleyen Özsoy, kanser ve korona sürecinin benzer kurgulara sahip olduğunu ama kanserden ölümlerin koronadan fazla olduğunun altını çiziyor. 30 yaşındaki İzmirli psikolog, 2013'te uzmanlık eğitimine Almanya'da devam etme kararı aldı. 2016 Mayıs'ında boyun şişliği, kemik ağrıları ve yorgunluk şikayetleriyle gittiği hastanede kendisine lenf tüberkülozu tanısı konularak tedavisine başlandı. Özsoy 3 hafta sonra Türkiye'ye dönerek tedavisine devam etti.

KONULAN TANI YANLIŞTI

TÜM tedavilere rağmen ağrıları artınca ve değerleri düşmeyince Dokuz Eylül Üniversitesi Romatoloji Bölümü'ndeki doktoru durumdan şüphelendi. Almanya'dan gönderilen biyopsi örneği incelendiğinde, Özsoy'da lenf tüberkülozu değil hodgkin lenfoma hastalığı olduğu anlaşıldı. Tedavisi değiştirilen ve 6 kür kemoterapi gördükten sonra sağlığına kavuşan Özsoy, 2017'de bilişsel bilimler uzmanı psikolog olarak görevine başladı. KANSER ve korona sürecinin benzer kurgulara sahip olduğuna dikkat çeken Ceren Barutçuoğlu Özsoy, "İnsan her ikisinde de ölüm gerçeğiyle karşılaşıyor, planlarla dolu yaşamında belki de ilk kez bu denli kontrol kaybı yaşıyor. Kanser tedavisinden iyileşerek çıkanlar ya da hala tedavisine devam edenler, bir yaşam tehdidine rağmen yaşayabilmeye o kadar çok uyumlanabilmeyi öğreniyor ki, bugün pandemi boyunca birçok insanın yaşamış olduğu duygusal reaksiyonları bile göstermiyor" dedi.





BAGIS YAPACAK

2.5 aydır hikayesini ve kendi yaşadıklarını konu alan bir kitap üzerinde çalışan genç psikolog, kitabın gelirini kanser derneklerine bağışlamayı düşünüyor. Özsoy, "Benim gibi bu hastalığın farklı türlerini deneyimleyen kişilere kendimde var olanı, dostane bir el uzatarak anlatmak istediğimi fark ettim" diyor. Kanser hastaları için bireysel terapilerin çok verimli olduğunu dile getiren Özsoy, "Kişi onca kayıplarının içinde kendini hayata bağlayan şeyleri bulmalı, kaynaklarını hatırlamalı ve sosyal çevreden uzaklaştırılmamalı" diyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER