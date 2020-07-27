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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 27 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi hava durumu...

27.07.2020, 09:30