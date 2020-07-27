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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 27 Temmuz Pazartesi hava durumu...

! 'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 27 Temmuz Pazartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi), çevreleri ile Giresun, , ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 27 Temmuz Pazartesi hava durumu...

27.07.2020, 09:30

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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