‘Kahvede oyun yasağı kalkmazsa batacağız!’

Pandemi süreci hayatımızın her alanında çeşitli kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Alınan önlemler kapsamında birçok işyeri uzun süre kapalı kalırken açılan bazı işyerleri ise getirilen yasaklardan dolayı dertli. Kahvehanelerin yeniden kepenk açmasına rağmen oyun oynatmanın yasak olması, kıraathane esnafının belini büküyor. Çay satışları iyice azalan kahveci esnafı da, kahvehanede sıkıntıdan patlayan vatandaş da şikayetçi. Konak'taki Çınaraltı Kıraathanesi'nde esnaf ve vatandaşlar, içini Yeni Asır'a döktü:



TAŞLAR DEZENFEKTE EDİLEBİLİR

● Haktan Okan (67) emekli: Ben buranın 20 yıllık müşterisiyim. 4.5 aydır okey ve kağıt oynamaktan mahrumuz. Devletin verdiği talimatlara uygun olarak oyunlarımıza devam etmek istiyoruz. Masalarımız büyük ve sosyal mesafeye uygun. Oyun sırasında masada yabancı kimse olmuyor. 4 kişi oturup 4 kişi kalkıyoruz. Okey taşları dezenfekte edilebilir, önlem alınarak oyun oynanabilir.



● Murat Göner (39) esnaf-Dostlar Kafe: Devletimizin restoranlara, otellere, havuzlara verdiği serbestliği bize de vermesini bekliyoruz. Devletimizin vereceği talimatlara uymak şartıyla oyunların serbest bırakılmasını istiyoruz. Kira, eleman ücreti ve vergimizi ödeyemiyoruz. Bu şekilde açık olmamızın bir anlamı yok. Kepenk indirmemek için acilen önlem alınmasını talep ediyoruz.





● Felemez İdiz (60) emekli: Evde oturuyoruz, eşimizle tartışıyoruz. Uzun süre bizimle evde kalmak istemeyen eşlerimiz bizi boşayacak neredeyse. Kahveye geliyoruz, oyun olmadığı için canımız sıkılıyor. Oyun olmadığı için kimse kahveye gelmek istemiyor. Çayı evde de yapıp içeriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan konuya el atmasını istiyoruz.



RESTORANLAR DOLDU TAŞTI

● Gülcan Yavuz (40) hukukçu: Bu kıraathanenin 12 yıllık müşterisiyim. Lokanta ve restoranlar gece saat 01.00'lere kadar açık ve oralarda insanlar dip dibe oturuyorlar. Bar ve gece kulüpleri de aynı şekilde. Pandemi sürecinde uygun görülen zamanda kahvehaneler açıldı ama oyun oynatılmaması için geçerli bir neden göremiyoruz. Kısıtlamaların kısa sürede giderilmesini istiyoruz.



● Mehmet Salih Kapçak (70) esnaf- Numanzade Kıraathanesi: Geçen ay 597 lira su, 300 lira elektrik parası ödedik. Bu ay bin lira stopaj, 585 lira indirimli sigorta parası ödüyoruz. Kahvehanede oyunlar yasaklandığı için günde 50 tane çay satabiliyoruz. Aylık masraflarımız 5 bin lira ancak kazandığımız para bin 500 lira. Kıraathaneciler için en iyi dönemdeyiz ama oyun oynatamıyoruz.



● Necati Ertükel (65) emekli: Ben bu kıraathanenin 40 yıllık müşterisiyim. Tüm emeklilerin tek eğlencesi kahvehaneler ve oyunlar. Bu oyunları bize kısıtlamanın bir anlamı yok. Her mekan açılmışken ve kurallara uygun çalışıyorken oyunlara getirilen kısıtlamayı yanlış buluyorum. Kahvehaneler emekli dolu, bu insanlar nasıl vakit geçirecek. Cumhurbaşkanı'mız bizi bundan mahrum etmeyin.



ÇAY SATIŞLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ

● Sema Selam (49) esnaf-Çamlaraltı Kıraathanesi: 4.5 aydır kiramız, vergilerimiz, su faturaları, eleman maaşlarımız birikti, ödeyemiyoruz. Hiç olmazsa açık havada hizmet veren kıraathanelerde oyunların serbest bırakılmasını istiyoruz. Şu anda çay ocağı görevi görmemize rağmen kıraathane vergisi ödeyeceğiz. Daha küçük yerlerde insanlar yiyip içiyor ama burada oyun oynayamıyor.



● Kemal Tekinkaş (61) kahvehane çalışanı: 7 senedir Çamlaraltı'nda çalışıyorum. İlk kez burayı bu kadar boş görüyorum. Eskiden günlük 600 çay satarken şimdi 100 çay satılıyor. Benim yevmiyem de ona göre azalıyor. Oyunların serbest kalması mekan sahiplerini de, bizleri de mutlu edecek. Yoksa kahvehane çalışanları olarak yakında işsiz kalacağız.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER