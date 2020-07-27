Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 27 Temmuz Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Şiar Kılıç olayındaki gelişmeler neler? İşte 27 Temmuz Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

İstanbul Esenyurt'ta 30 yıldır kuyumculuk yapan Efe Kuyumculuk isimli işletme, iddialara göre onlarca vatandaşın emanet olarak kasaya bıraktığı altınlar ile ortadan kayboldu. Yüzlerce kişi çözüm için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Efe Kuyumculuk'un sahibi olan Murat, Volkan ve Salih Kodas kardeşler adliyeye sevk edildiği görüntüleri ekrana taşıdı. Samet Kılıç ile Gülüzar Amanet'in ilk çocukları 9 yaşındaki Şiar, 28 Nisan'da evde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Yayına telefonla bağlanan ve röportaj veren aileyi tanıyan vatandaşlar Şiar'ın ve iki kardeşinin sürekli üvey babaları Hami Kıcı tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişlerdi. Uzmanlar çocuklara yönelik şiddet iddiası araştırmaya başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Aralık 2019'da kaybolan Mehmet Ali Koran'ın çalıştığı iş yerinde bir köpek kafatası bulundu. Savcılık talimatıyla anneden DNA örnek alınarak bulunan kafatasının kayıp adama ait olup olmadığı araştırılacak.