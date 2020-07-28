Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 28 Temmuz Salı Müge Anlı'da yaşananlar

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şiar Kılıç'a ne oldu? Anne Gülümser ile ilgili iddialar kan dondurdu. İşte 28 Temmuz Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Savcı kuyumcu kardeşlerin nitelikli dolandırıcılıktan hâkim karşısına çıkardığı ve hâkimin tutuklu yargılanmasına karar verdiği açıklandı. Mehmet Ali Koran'ın kaybından 7 ay sonra şantiyedeki köpeğin insana ait kafatası ve kemikler bulmasıyla olay yine gündeme gelmişti. Tüm hafta sonu köpeğin her hareketi takip edildiği hatta gece bile köpeğin aksiyon kamerası ile izlendiği belirtildi.

Köpeğin Mehmet Ali Koran'ın kaybolduğu yerden çok fazla uzaklaşmadığı tespit edildi. Müge Anlı Muhabir Burak'ın teyze ile önce bir röportaj yaptığı orada farklı açıklamaların olduğunu söyledi. Teyze Gülüzar'ın gelip 2 gün evinde kaldığını kendi evini dağıttığını Hami'nin çok sinirli bir adam olduğunu gördüğünü, Gülüzar'ın ev sahibinin oğluna mesaj çektiğini ona çocuğunun yandığını ve öldüğünü ve sürekli yalancılık yaptığını dile getirmiş. Sevim Hanım ayrıca kendisini doktora götürmek için Sakarya'ya getirdiklerini ama doktor yüzü görmediğini ayrıca Gülüzar'ın çok iyi yalan söylediğini kendisinin Beykoz'da vurulduğunu söylediğini ama hepsinin yalan olduğunu ve çocuklarına hiç bakmadığını iddia etti.