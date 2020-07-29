Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 29 Temmuz Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şiar Kılıç'a ne oldu? Annesi tarafından mı öldürüldü? İşte 29 Temmuz Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

8 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Muhittin'in bulunduğu haberi verildi. 13 yaşında bakkala gidiyorum diye evden çıkan Mehmet'ten bir daha haber alınamadığı belirtildi. Mehmet'in 4 kardeş olduğu ve evde ya da okul problemi olmadığı söylendi. İstanbul Sancaktepe'den kaybolan Mehmet'in daha öncede kaybolduğu eklendi. 8 yıl önce eşi vefat eden Rakibe Hanım'a komşuları ulaşamamış ve kızlarına haber verdikleri söylendi. Kızı Ebru Hanım, annesinin evine gittiğinde anahtarının kapının üzerinde olduğunu gördüğünü daha sonra annesine telefonla ulaştığını Van'a geldiğini birini buldum burada evleneceğiz dediğini aktardı. Pazartesi yayına bağlanan teyze Sevim Taş, Hami'nin küçük Medine'yi kendi yanında iki defa dövdüğünü iddia etmişti. Pazartesi yayından sonra Kocaeli Savcısının bir bilirkişi ile yangın çıkan evde incelemelerde bulunduğu, Sevim Taş'ın savcılık emriyle oradan alınıp sağlık kontrolünde geçirmek için hastaneye götürüldüğü açıklandı. Sevim Taş'ın ifadesinin alındığı ailesinin yanına gitmek istediğini söylediğini Hami'nin çocuğun başına odunla vurduğunu daha sonra Gülüzar'ın yangını çıkaran kişi olduğunu ev sahibinden duyduğunu verdiği ifadede sabit olduğu belirtildi. Müge Anlı Sevim Taş'ın devlet korumasına alındığı açıkladı.

Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında kan donduran iddialar