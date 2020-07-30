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Haberler Yaşam Azerbaycan ile ortak tatbikat başladı

ile ortak tatbikat başladı

Azerbaycan ile ortak tatbikat başladı
Giriş Tarihi: 30.7.2020

TÜRKİYE-AZERBAYCAN arasında 10 Ağustos'a kadar sürecek olan geniş çaplı tatbikat kapsamında Türk askeri Nahçıvan'a geldi. Karşılama töreninde Özel Kuvvetler Havaalanı'nda tatbikata katılacak personel için Türkiye ve Azerbaycan milli marşları çalındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçaklarının getirdiği askeri nakliye, saldırı ve savaş helikopterleri, Özel Kuvvetler Havaalanı'nda taktik uçuş eğitimi için hazırlanıyor" denildi. Geniş kapsamlı yapılacak olan tatbikatı değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak" dedi.

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