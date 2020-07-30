Bayram, piyasalarda alışverişi canlandırdı

Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde canlanma yaşandı. Alışveriş merkezlerinde mağazalar bayram alışverişleri için yüzde 70'lere varan indirimlere giderken, züccaciye alışverişleri de hızlandı. Derin dondurucular, kıyma makineleri, düdüklü tencere, bıçak ve tencere satışları yaklaşık yüzde 15 oranında arttı. Türkiye ve Ege illeri ile birlikte İzmir'de Kurban Bayramı dolayısıyla alışverişe çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Korona virüs nedeniyle aylardır sıkıntılı günlerden geçen esnaf cirolarını arttırdı. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere caddelerde yoğunluk gözlenirken esnaf işlerinin açılmasıyla moral buldu.

ŞEKERCİLER MEMNUN

İzmir'in gözde çarşısı Kemeraltı'nda çikolata ve şeker satışı yapan dükkanların sahipleri, bu yıl da her bütçeye uygun ürünlerini tezgaha koydu. Geçen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle kapalı kalan esnaf, Kurban Bayramı'nda yaptıkları satışlardan memnun kaldı. Alışverişlerin bayrama bir kaç gün kala artış gösterdiğine dikkat çeken şekerleme ürünleri satan işyerlerinin sahipleri, "İyi kalitedeki şekerleri 35 liradan, orta seviyedeki ürünleri de 24 liradan satıyoruz. Kaliteli çikolataların fiyatları ise 70, 80 ve 100 lirayı buluyor. Düşük bütçelere uygun çikolata benzeri şeker karışımlı lezzetli ürünlerimizi de 45-50 liradan vatandaşa sunuyoruz" dedi.



KURBANLIKLARIN BÜYÜK KISMI SATILDI

KURBANLIK satış alanlarında da hareketlilik arttı. Fiyatları bin 250 lira ile 25 bin lira arasında değişen küçük ve büyükbaş kurbanlıkların alım satımı sırasında çoban sopası ile pazarlık yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışının ise 825 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Hayvan pazarlarında küçükbaş hayvanların fiyatları bin 250 ile bin 500 liradan başlarken, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık hayvanların çoğu satıldı.

Nida ALADAĞ