Emlak sektöründeki hareketlilik artacak

2016 yılında kurulan ve gayrimenkul sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Karşıyaka Best Western Otel'deki yaklaşık 60 gayrimenkul danışmanının buluştuğu toplantıda sektörel güçbirliği, bilgi paylaşımı ve dijitalleşmenin önemi vurgulandı. TÜGEM'in Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen tek sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken İzmir Şubesi Başkanı Onur Karademir, emlak sektöründe güçbirliği ve çözüm odaklı çalışmalarıyla çatı bir dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

PİYASANIN ÖNÜ ARTIK AÇIK

Karademir, yaptığı konuşmada, "Gönüllülük esası ve mesleki dayanışma bilinciyle burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız bilginin paylaşarak çoğalması ve bir networking sağlamaktır. Çağın gerekliliklerine uyarak bilgi birikimi ve donanımımızı artırmaktır. Pandemi sonrasında Hazıran ayıyla birlikte işlerimiz çok şükür arttı. Haziran ayında Türkiye'de 190 bin konut satıldı. Bu rakamın 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat tapu sürecindeki uzamalar nedeniyle bu rakam gerçekleşmedi" dedi. TÜGEM İzmir Şube Başkanı Karademir, "İzmir'de ise 11 bin 600 konut satıldı. Bu satışlar artarak devam edecektir. Çünkü inşaat firmalarının ve piyasadaki konut stoğu hala devam ediyor. Kredi imkanından faydalanan vatandaşlar gayrimenkul sektörüne yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.



BİLGİ PAYLASIMIYLA DAHA DA BÜYÜYECEGİZ

TÜGEM Danışma Kurulu Başkanı Adnan Bozbay, gerçekleştirdiği sunumda dernek üyeleri arasındaki paylaşımın artması gerektiğini vurguladı. Amerika'da emlak satışlarının yüzde 95'inin emlakçılar tarafından gerçekleştirildiğini, ancak bu rakamın Türkiye'de yüzde 25 seviyelerinde olduğununu hatırlatan Adnan Bozbay, "Dernek olarak yaşama geçireceğimiz bir networking ile şirket gözetmeksizin herkes iş geliştirme imkanı bulabilecek" diye konuştu.

Tolga TEKİN