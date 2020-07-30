Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 30 Temmuz Perşembe!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finali ile ekranlara veda kısa süreliğine veda ediyor. Yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 30 Temmuz Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Günlerdir kayıp olan Rakibe Hanım'ın Kartalda bulunduğu haberi verildi. Rakibe Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve bulunduğunda bile nerede olduğunu bilmediği ifade edildi. Rakibe Hanım, Corona virüs önlemleri kapsamında yan tarafta bir stüdyoda tutularak kızlarına kavuşturuldu. 13 gün önce kaybolan 30 yaşındaki Şahin Bey'in bulunduğu haberi verildi. Şahin Bey'in karakola gidip kaybolmadığına dair ifade verdiğini fakat ailesiyle kavga ettiği için görüşmek istemediğini belirtti. Ailesi Şahin'e seslendi. Arkasında olduklarını ve geri dönmesini istediler.

Kızılay ile iş birliği yapılarak ortaya konulan projede mobil tırların özellikleri anlatıldı. Bir saatte 800 ekmek üretebilme kapasitesine sahip olan tırın günde iki bin insana hizmet verebildiği açıklandı. Şimdiye kadar 1 milyon insana hizmet verdikleri belirtildi. Toplanan bağış miktarının 7 Milyon 816 Bin TL'ye ulaştığı bilgisi verildi.

17 yaşındaki ailesinin aradığı Berivan bulundu. Berivan canlı yayına bağlanarak ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi.