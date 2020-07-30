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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 30 Temmuz Perşembe!

ile Tatlı Sert canlı izle 30 Temmuz Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 30 Temmuz Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 30 Temmuz Perşembe!

30.07.2020, 09:54

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finali ile ekranlara veda kısa süreliğine veda ediyor. Yer verdiği konu ve konuklar ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 30 Temmuz Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Günlerdir kayıp olan Rakibe Hanım'ın Kartalda bulunduğu haberi verildi. Rakibe Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve bulunduğunda bile nerede olduğunu bilmediği ifade edildi. Rakibe Hanım, Corona virüs önlemleri kapsamında yan tarafta bir stüdyoda tutularak kızlarına kavuşturuldu. 13 gün önce kaybolan 30 yaşındaki Şahin Bey'in bulunduğu haberi verildi. Şahin Bey'in karakola gidip kaybolmadığına dair ifade verdiğini fakat ailesiyle kavga ettiği için görüşmek istemediğini belirtti. Ailesi Şahin'e seslendi. Arkasında olduklarını ve geri dönmesini istediler.

Kızılay ile iş birliği yapılarak ortaya konulan projede mobil tırların özellikleri anlatıldı. Bir saatte 800 ekmek üretebilme kapasitesine sahip olan tırın günde iki bin insana hizmet verebildiği açıklandı. Şimdiye kadar 1 milyon insana hizmet verdikleri belirtildi. Toplanan bağış miktarının 7 Milyon 816 Bin TL'ye ulaştığı bilgisi verildi.

17 yaşındaki ailesinin aradığı Berivan bulundu. Berivan canlı yayına bağlanarak ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi.

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