Korona tutkunları

2019'dan bu yana gündemimizden hiç düşmeyen korona virüsü artık esprilere de konu olmaya başladı. Tireli damat Hüseyin Kızılcan eşine sevgisini anlatmak için gelin arabasının arkasına 'Dünya Korono'ya Tutuldu, Ben de Sana' şeklinde slogan yazdırdı. Görenleri gülümseten yazıyı gelin Gizem Kızılcan da çok beğendi. Hüseyin Kızılcan, "Yazıyı görenler, yol boyu gelin arabasını videoya çektiler. Sevgimin tarifsizliğini bilen eşim Gizem de çok mutlu oldu" dedi.



■ NADİR UYSAL

DİĞER